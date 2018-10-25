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Mardin'de sağanak hayatı felç etti

Mardin'de sağanak hayatı felç etti
Mardin'de sağanak hayatı felç etti

Mardin’de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur, kent merkezi ve ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği Mardin-Midyat yolu da ulaşıma kapandı.

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Kent merkezide birçok ev ve iş yerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Derik ilçesinde yollar su altında kalırken, merkez Artuklu ilçesine bağlı bazı mahallelerde de taşkınlar oluştu. Bazı bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de baskın yaşanan bölgelere gelerek, tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Yağış nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği Mardin-Midyat yolu da ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.
 

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