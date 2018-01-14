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Mardin’de tarla sahipleri ile tarım işçileri arasında kavga: 15 yaralı

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı bir köyde, tarla sahipleri ile Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Mardinde tarla sahipleri ile tarım işçileri arasında kavga: 15 yaralı

14 Ocak 2018 16:03

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Hatunlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye sınırında bulunan köyde tarla sahipleri ile Suriyeli tarım işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada, Abdulvahap, Ammar, Abdurrezzak, Erkan, Nuray, Zübeyde, Zarge, Sibel, Feride ve Hatice Aydın ile Suriye uyruklu İbrahim Ali, İbrahim Şerif ve Berna Ali ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga, jandarmanın müdahalesi ile sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Mardin ve Kızıltepe’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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