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Mardin’de terör operasyonu: 7 gözaltı!

Mardin’de terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mardinde terör operasyonu: 7 gözaltı!

05 Haziran 2018 17:49

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 Haziran günü 11 ayrı adreste yapılan eşzamanlı operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Beril Solmuşgül
 

 

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