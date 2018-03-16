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Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı !

Mardin’in Ömerli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı !

16 Mart 2018 15:39

Kaza, öğle saatlerinde Ömerli ilçesi Anıttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.A. yönetimindeki 47 KK 812 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, M.E.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan F.A. ve A.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bilal Bedir

Etiketler: mardin, trafik kazası

 

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