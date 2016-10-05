Kaza, saat 18.00 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresi Sultan Şeyhmus mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 PL 540 plakalı otomobil ile 47 KB 828 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 47 PL 540 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazada Şemsi Akçiçek, Asma Akçiçek, Şerife Talu, Hasan Şan ve Abdulkadir Kılıç yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Şemsi Akçiçek, Asma Akçiçek ile Şerife Talu’yu Mardin Devlet Hastanesi’ne, Hasan Şan ve Abdulkadir Kılıç’ı ise Mardin Park Hastanesi’ne kaldırdı. Şan ve Kılıç hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, Şemsi Akçiçek, Asma Akçiçek ile Şerife Talu’nun ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Salih Keskin

