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Mardin’de uçuşlar da rekor

Temmuz ayında Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek, yolcu sayısı 62 bin 226’kişiye ulaşırken uçak seferleri 372’ye çıktı.

Mardinde uçuşlar da rekor

18 Ağustos 2017 15:56

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılı temmuz ayında Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 62 bin 226 oldu. 2017 Temmuz ayında Mardin Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 372’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 28 artışla 623 ton olarak gerçekleşti. Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre Mardin Havalimanından, 373 bin 29 kişi yolculuk hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 347 sefer ve yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 3 bin305 tona ulaştı. 

Beril Solmuşgül


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