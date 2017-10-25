Mardin’de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütlerinin finans kaynaklan olan uyuşturucu maddenin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mazıdağı ilçemizde bir adresin teras katında uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine, birimlerimizce ivedi bir şekilde belirtilen adrese gidilmiş, adrese yapılan operasyon sonrası kova diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanımına yarayan düzenek etrafında 3 şahsa rastlanmıştır. Şahısların uyuşturucu madde aldıkları ve yapılan aramalarda üzerlerinde daralı ağırlığı 16,9 gram olan esrar maddesi ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olay yerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır. Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından yapılan şok uygulamalarda ise şahıs ve araçlara yönelik aramalar gerçekleştirilmiştir. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 2 ayrı şahıs üzerinde 1,05 gram esrar ve 1,50 gram eroin maddesi bulunmuştur. Araçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise, durdurulan 2 ayrı araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda toplam ağırlığı 18,60 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklan olan her türlü uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Murat Akgül

