Diğer
Kategoriler

Mardin’de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Mardin’in Artuklu ve Mazıdağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şahıs gözaltına alındı.

Mardinde uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

25 Ekim 2017 11:19

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütlerinin finans kaynaklan olan uyuşturucu maddenin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mazıdağı ilçemizde bir adresin teras katında uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine, birimlerimizce ivedi bir şekilde belirtilen adrese gidilmiş, adrese yapılan operasyon sonrası kova diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanımına yarayan düzenek etrafında 3 şahsa rastlanmıştır. Şahısların uyuşturucu madde aldıkları ve yapılan aramalarda üzerlerinde daralı ağırlığı 16,9 gram olan esrar maddesi ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olay yerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır. Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından yapılan şok uygulamalarda ise şahıs ve araçlara yönelik aramalar gerçekleştirilmiştir. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 2 ayrı şahıs üzerinde 1,05 gram esrar ve 1,50 gram eroin maddesi bulunmuştur. Araçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise, durdurulan 2 ayrı araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda toplam ağırlığı 18,60 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklan olan her türlü uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. 

Murat Akgül
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç