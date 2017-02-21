Alınan bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesi Meydan Başı Kamor Mezarlığı'nın bitişiğinde PKK’lı teröristlerce yol kenarına toprağın altına gizlenmiş halde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti. Ekipler, yolu çift taraflı ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmanın arından patlayıcı düzeneği kablolarının kesilmesiyle etkisiz hale getirilen patlayıcının 50 kiloya aşkın olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polisin incelemeleri sürüyor.

Mehmet Salih Keskin

