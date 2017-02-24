Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Yeşilköy yolundan sabah saatlerinde araçlarıyla geçen vatandaşlar, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, yaptığı incelemenin ardından cesedi otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cesedin 1982 doğumlu zihinsel engelli Halil Akyüz’e ait olduğu belirlenirken, Akyüz’ün çıktığı direkte elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğinin üzerinde durulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neriman Çelebi