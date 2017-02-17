Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mardin’de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin’de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin’de yola tuzaklanan kablo düzenekli patlayıcı imha edildi.


17 Şubat 2017 09:07

Mardin’in Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesinde yola tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Kablo düzenekli yaklaşık 100 kiloluk patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Konuya ilişkin Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Sümer Mahallesi yolunda tuzaklanmış kablo düzenekli, yaklaşık ağırlığı 100 kilogram olduğu değerlendirilen 1 adet el yapımı patlayıcı bulunarak, patlayıcı madde imha timi vasıtasıyla kontrollü olarak imha edilmiştir. Patlama sonrası yolda 2×3 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluşmuştur." denildi. 

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: kablo düzenek, mardin, patlayıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!