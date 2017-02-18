Diğer
Kategoriler

Mardin’de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin-Diyarbakır karayoluna teröristler tarafından tuzaklanan 250 kilogram el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardinde yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

18 Şubat 2017 15:29
Mardin’de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi - Tıkla İzle

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmaları neticesinde, Mardin-Diyarbakır Yolu Yeşilköy yolu ayırımında patlayıcı döşendiği tespit edilmiştir. Olay yerinde çevre güvenlik tedbirleri alınarak karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır.

Patlayıcı madde imha timi vasıtasıyla 250 kilogram kablo düzenekli patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş olup patlama sonrası 5 metre çapında 2 metre derinliğinde bir çukur oluşmuştur. İlimizde vatandaşlarımızın da desteği ile terörle mücadele ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli bütün tedbirler en üst seviyede alınmaktadır” denildi.

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: imha, mardin, yola tuzaklanan patlayıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!