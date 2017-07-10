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Mardin’deki 19 mahallede yasak kaldırıldı

Mardin’in Ömerli, Nusaybin ve Artuklu ilçelerine bağlı 19 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardindeki 19 mahallede yasak kaldırıldı

10 Temmuz 2017 16:55

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ömerli’ye bağlı Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin’e bağlı Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Delliağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu’ya bağlı Ahmetli, Aytepe ve Sulak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu mahallelerdeki yasağın, bölgedeki operasyonun tamamlanmasıyla, bugün saat 13.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.  


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