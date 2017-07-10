Mardin’deki 19 mahallede yasak kaldırıldı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ömerli’ye bağlı Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin’e bağlı Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Delliağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu’ya bağlı Ahmetli, Aytepe ve Sulak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu mahallelerdeki yasağın, bölgedeki operasyonun tamamlanmasıyla, bugün saat 13.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.