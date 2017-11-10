Mardin'deki kazada ağır yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

Kazanın ardından yaralılar Kızıltepe ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki V.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan V.A.'nın yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında bulunan ve Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi’nde E.D. yönetimindeki 47 PD 808 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 38 BR 668 plakalı otomobil çarpışmış ve 1'i ağır 11 kişi yaralanmıştı.

Diler Erbeyi

