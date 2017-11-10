Diğer
Kategoriler

Mardin'deki kazada ağır yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu yaralanan 11 kişiden biri olan V.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mardindeki kazada ağır yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

10 Kasım 2017 17:59

Kazanın ardından yaralılar Kızıltepe ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki V.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan V.A.'nın yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında bulunan ve Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi’nde E.D. yönetimindeki 47 PD 808 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 38 BR 668 plakalı otomobil çarpışmış ve 1'i ağır 11 kişi yaralanmıştı.  

Diler Erbeyi
 

Etiketler: derik, mardin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç