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Mardin’deki operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı

Mardin Valiliği, kentte yapılan operasyonlarda 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mardindeki operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2016 17:00

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kızıltepe’de bulunan AK Parti ilçe binası önünde görev yapan polis memurlarımıza araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru ve memurlarımızın yanında bulunan 1 uzman çavuşun hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Bugün PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda ise aralarında DBP İl Başkanı, İlçe Başkanları, Eş Başkanlar ve değişik kademedeki sorumluların olduğu 21 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.  

Mehmet Salih Keskin
MARDİN

Etiketler: Mardin Valiliği


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