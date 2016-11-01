Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kızıltepe’de bulunan AK Parti ilçe binası önünde görev yapan polis memurlarımıza araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru ve memurlarımızın yanında bulunan 1 uzman çavuşun hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Bugün PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda ise aralarında DBP İl Başkanı, İlçe Başkanları, Eş Başkanlar ve değişik kademedeki sorumluların olduğu 21 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN