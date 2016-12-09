Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dün Mardin Kız Öğrenci Yurdu’nda sabaha karşı çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yurda bağlı A Blok 205 numaralı odada dün gece saat 03.05’te henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığının anımsatıldığı açıklamada, olay üzerine nöbetçi personel tarafından yangın hortumu ve yangın tüpleriyle anında olaya müdahale edilip, itfaiyeye haber verildiği kaydedildi. Yangın ikaz sistemi ve anonslarla öğrencilerin tamamının yangın merdivenlerini kullanılarak yurttan tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, dumandan etkilenen 4 öğrencinin de ambulanslarla hastaneye sevk edildiği ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ifade edildi.

Mehmet Salih Keskin