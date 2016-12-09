Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mardin’deki yurt yangınına ilişkin açıklama

Mardin’deki yurt yangınına ilişkin açıklama

Mardin’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdu’nda dün sabaha karşı çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 öğrenci taburcu edildi.


09 Aralık 2016 11:58

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dün Mardin Kız Öğrenci Yurdu’nda sabaha karşı çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yurda bağlı A Blok 205 numaralı odada dün gece saat 03.05’te henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığının anımsatıldığı açıklamada, olay üzerine nöbetçi personel tarafından yangın hortumu ve yangın tüpleriyle anında olaya müdahale edilip, itfaiyeye haber verildiği kaydedildi. Yangın ikaz sistemi ve anonslarla öğrencilerin tamamının yangın merdivenlerini kullanılarak yurttan tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, dumandan etkilenen 4 öğrencinin de ambulanslarla hastaneye sevk edildiği ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ifade edildi.  

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: mardin, yurt yangını


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç