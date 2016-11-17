İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman kayyum olarak atandı. Görevlendirme sonrası sabah erken saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, belediyeye girişlerde kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolün ardından içeri alınan belediye personeli, belediyenin bahçesinde bekliyor.

Detektör köpeklerle binada arama yapıldı

Mardin merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan belediye binasının içinde ise aramalar yapılıyor. Belediye ana binasını içinde detektör köpeklerle bomba araması yapıldıktan sonra Vali Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yaman, yaklaşık 30 dakika yaptığı incelemelerin ardından belediyeden ayrıldı.

Belediye çalışanları kararı protesto etti

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan ile birlikte belediye bahçesinde toplanan yaklaşık 50 kişilik belediye çalışanı sık sık slogan atarak kararı protesto etti. Grup içerisinde taşkınlık çıkaran Bilgi İşlem Daire Başkanı Bayram Bıyık polislere mukavemetten gözaltına alınırken polisin Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde incelemeler sürüyor.

Bu arada belediyenin web sitesinin de yayını durdurularak, “Sitemiz şuan bakımdadır. En kısa sürede tekrar hizmete açılacaktır” denildi.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN