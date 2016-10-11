Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan anne Ayşe Serinken ve baba Mehmet Serinken’in en büyük oğlu 11 yaşındaki Aziz, 6 yaşındaki Mustafa ve 2.5 yaşındaki küçük oğlu Mehmet karaciğer büyümesi, karın büyümesi ve boy kısalığı hastalığı pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Hastalıklarına bir türlü teşhis konulamayan 3 çocuk tedavi olabilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Çocuklarının hastalığı yüzünden zor günler geçirdiklerini belirten Ayşe Serinken “Benim 3 tane çocuğumda da aynı sıkıntı var. Karaciğer büyümesi, ast altleri yüksek Diyarbakır’a götüremiyorum. Maddi imkanlarım olmadığı için çocuklarımı iyi doktora götüremiyorum. Benim oğlum 2006 doğumlu, 2007’de ben Diyarbakır’a götürdüm. Fakat başka iyi doktorlara götürülmesi gerektiği söylendi. Maddi durumumuz iyi olmadığı için diğer 2 çocuğumla birlikte hiçbir yere götüremedim. Doktorlara götürüyorum, buradakiler sadece kan değerlerini ölçüyorlar. Onların da ellerinden bir şey gelmiyor. Bizi Diyarbakır’a gönderiyorlar. Orada da teşhisini çıkartamıyoruz” dedi

"Çocuklarımın yaşaması için tedavi olmaları şart"

Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden anne Serinken, çocuklarının yaşaması için tedavi olmalarının şart olduğunu söyledi. Anne Serinken, ”Çocuklarımın karaciğerleri hariç kemik yaşlarında yaşıtlarına göre 2 yıl gerileme var. Onların da araştırılmasını istiyorum. Doktorlar artık ağrı kesiciyi bile kesti. Teşhisini koymadan ilaç veremeyiz diyorlar. Sıkıntı tabi ki var. Ortanca oğlumun astım rahatsızlığı var. Fazla yemek yedikleri zaman aynı şikayette bulunuyorlar. Yürümede zorlanıyorlar, 5 yaşına kadar ben taşıyorum. Sadece tek isteğim çocuklarımın yaşaması için yetkililerin bize yardım etmesidir" şeklinde konuştu

"Arkadaşlarım boyumla dalga geçiyor"

11 yaşındaki Aziz Serinken ise arkadaşlarından en küçüğünün kendisi olduğu söyledi. Aziz Serinken, ”Arkadaşlarımdan en küçüğü benim. Benimle dalga geçiyorlar. Bazen öğretmenime yaşadığım hastalık yüzünden ağlıyorum. Benimle dalga geçtiklerinde ben de bir şey yapamıyorum. Bütün arkadaşlarımdan en kısası benim. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Bütün herkese yardım etmek istiyorum. Kardeşlerimin hastalıklarını gideririm. Ne olur bize yardım edin” diye konuştu.

Neriman Çelebi