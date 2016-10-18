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Mardinli Peşmerge Musul’daki saldırıda hayatını kaybetti

Musul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik başlatılan operasyonda hayatını kaybeden Peşmergelerden Servet Abişka’nın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.


18 Ekim 2016 10:59

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’e yönelik başlatılan operasyonda hayatını kaybeden Peşmergelerden Servet Abişka’nın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Abişka’nın hayatını kaybetmeden önce eşi ve çocuklarıyla birlikte Duhok’ta yaşadığı öğrenildi.

Abişka’nın kuzeni Ramazan Abişka, cenazeyi almak için Şırnak’ın Silopi ilçesine gittiklerini belirterek, “Kaymakamlığa izin için başvuruda bulunacağız. İzin verilmesi durumunda cenazemizi Türkiye’ye getirip, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedeceğiz” dedi. 

Mehmet Pişkin
DİYARBAKIR 


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