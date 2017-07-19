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Mardinli uçurtma ustasının hedefi Guinness

Mardin’de 800 parçadan oluşan 3 boyutlu şahmeran uçurtması yapan Zahit Mungan, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.

Mardinli uçurtma ustasının hedefi Guinness

19 Temmuz 2017 11:06

Mardin’de yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, 800 parçadan oluşan 3 boyutlu şahmeran uçurtmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Çocukluğundan beri uçurtmalara merakının olduğunu anlatan Mungan, “Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Yazın Mardin çok sıcak olduğu için genelde ilk ve sonbaharda uçurtma uçuruyorum. Yaptığım en büyük uçurtma 60 metrekare. Bununla bir insan uçurdum. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde 7 yılanbaşı var. Parasled uçurtmada şuan dünyanın en büyük uçurtması. Hedefim uçurtmalarımla Gunnies Rekorlar Kitabı’nda yer almam” dedi.  

Beril Solmuşgül


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