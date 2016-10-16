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Mariah Carey'in nişanlısı Marmaris'e servet bıraktı

ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in milyarder nişanlısı James Packer'a ait 'Arctic P' adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. 80 metrelik lüks yata karadan ve denizden 600 bin litre yakıt ikmali yapılırken Avusturyalı iş adamı ilçeye 2 milyon lira bıraktı.

Mariah Careyin nişanlısı Marmarise servet bıraktı

16 Ekim 2016 10:59
Mariah Carey'in nişanlısı Marmaris'e servet bıraktı - Tıkla İzle

Yunanistan'ın Rodos adasından gelen ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in milyarder nişanlısı James Packer'a ait 'Arctic P' adlı lüks yat, sabah saatlerinde körfezden giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Lüks yatta 19 kişilik mürettebat bulunduğu bildirilirken ünlü şarkıcı Mariah Carey ve nişanlısı James Packer'in yatta olmadığı öğrenildi.

Dünyanın 7'nci büyük yatı olarak kabul edilen Arctic P'ye, İzmir Aliağalı bir firma tarafından karadan 8 TIR denizden ise yakıt ikmal gemisinden 600 bin litre yakıt ve yağ ikmali yapıldı.

İlçeye servet bıraktı
Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'le nişanlanan ve kişisel serveti 4 milyar doları bulduğu söylenen James Packer'e ait Arctic P isimli yat için alınan 600 bin litre yakıt karşılığı 1 milyon 800 bin lira ücret öderken yata yapılan yağ ve kumanya ile birlikte ilçeye yaklaşık 2 milyon lira para bıraktığı öğrenildi. Mega yatın öğle saatlerinde ilçeden ayrılacağı bildirildi.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Mariah Carey Eylül ayında ailesiyle Akdeniz ve Ege'nin cennet koylarında tatil yapmıştı. 

Vural Efecik


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