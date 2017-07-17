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Mariano, resmen Galatasaray’da

Galatasaray’ın Sevilla’dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Mariano, kendisini sarı-kırmızılılar bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Mariano, resmen Galatasarayda

17 Temmuz 2017 14:41

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmıızlılar, La Liga ekiplerinden Sevilla’da formaya giyen Brezilyalı futbolcu Mariano’yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu için Türk Telekom Stadyumu’nda Başkan Dursun Özbek’in katılımıyla imza töreni düzenledi.

Mariano’ya hoş geldin diyen Özbek, “Kendisi eksik bölgelerimiz için tespit ettiğimiz bir oyuncu. Takımımıza güç katacaktır” dedi.

Brezilyalı futbolcu da Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar forma giyerek, başarılı olmayı dilediğini belirtti.

Dursun Özbek, daha sonra Mariano ile arkasında 2020 yazılı formayla basın mensuplarına poz verdi. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

Etiketler: galatasaray, Mariano


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