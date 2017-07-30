Mariano: 'Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim'

Galatasaray'ın kamp yaptığı Avusturya'da yeni transferlerden Mariano, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı sağ bek, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray'da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Mutlaka Avrupa'da devam etmek isterdik. Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'a transferi gündeme gelen Feghouli'nin ile ilgili olarak ise Mariano, "Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya'dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangacım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım" şeklinde konuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mariano, "Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler. Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör" dedi.

Mehmet Emin Avcı

