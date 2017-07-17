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Mariano’dan Sabri Sarıoğlu yorumu

Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mariano, "Sabri uzun zamandır bu kulüpte iyi oynamış bir oyuncu. Futbolda bu var. O ayrıldı, artık ben Galatasaray forması ile mücadele edeceğim" dedi.

Marianodan Sabri Sarıoğlu yorumu

17 Temmuz 2017 16:31

Galatasaray, La Liga takımlarından Sevilla’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Uzun yıllardır sağ bek mevkinde forma giyen ve takımdan ayrılan Sabri Sarıoğlu’nun hatırlatılması üzerine, Brezilyalı futbolcu, “Sabri uzun zamandır bu kulüpte iyi oynamış bir oyuncu. Futbolda bu var. O ayrıldı, artık ben Galatasaray forması ile mücadele edeceğim. Diğer takımlarda oynadığım gibi burada da oynayarak, iyi işler yapacağım” şeklinde konuştu.

Galatasaray’dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Mariano, “Galatasaray, Türkiye’de her zaman şampiyonluğa oynuyor. Avrupa’da da ismi çok duyulan bir takım. Gelmeden önce Taffarel ile konuştum. Takım ve camia hakkında bilgi aldım. Olumlu şeyler söyledi” diye konuştu.

ÖSTERSUNDS DEĞERLENDİRMESİ

Östersunds maçını izlemediğini ama skoru duyduğunu belirten başarılı futbolcu, “Onlar fiziksel anlamda hazırdı. Bir maçımız daha var. Kendi stadımızda oynayacağız. Turu geçeceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcuları sevdiğini öğrendiğini ifade eden Mariano, “Bu da gelmemde artılardan biri oldu. Taraftarımız emin olsun, sahadan yüzde 200’ü veren bir oyuncu görecekler. Sahada sürekli koşan ve yılmayan bir futbolcu görecekler” dedi.

Yıldız sağ bek, taraftarın defans yaparken, çok iyi de ofansif oyun sergileyen bir futbolcu göreceklerini vurguladı.,

Oğuzhan Ort - Bora Akyol 

Etiketler: galatasaray, Mariano, Sabri Sarıoğlu


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