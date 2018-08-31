Marie Curie ve Frederic Chopin ORTAK NOKTASI ne? (31 Ağustos HADİ sorusu ipucusu)

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Marie Curie ve Frederic Chopin ortak noktası ne?

Yaptığı tehlikeli radyoaktif çalışmalarla tanınan Marice Curie, bildiğiniz üzere ünlü bir kimyager ve fizikçi. Frederic Chopin ise romantik bir dönemde yaşamış bir piyanist. Peki, Marie Curie ile Frederic Chopin'in ortak noktası nedir?

Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla ün yapan Marie Curie ve Frederic Chopin, Polonya’nın başkenti Varşova dünyaya geldi ancak ikisi de hayatlarını sürdürdüğü Fransa’da vefat etti. İşte Marie Curie ve Frederic Chopin'in hayatına ilişkin diğer bilgiler.

MARİE CURİE KİMDİR?

Marie Curie veya doğum ismiyle Maria Salomea Skłodowska, 7 Kasım 1867 tarihinde Polonya'nın Varşova kentinde dünyaya geldi. 1891 yılında Paris'te ablasının yanında eğitime başlayana dek Varşova'da Endüstri ve Tarım Müzesi adı altında gizlice eğitim veren Polonya okulunda eğitim aldı. Paris'e gidince önce ablasının yanında kalarak sonrasında ise küçük bir tavan arasında yaşayarak eğitimini sürdürdü. 19 Nisan 1906'da Pierre Curie bir at arabasının çarpması sonucu öldü. İki çocuğu ile dul kalan Marie, kocasının Sorbonne'daki öğretmenlik görevini sürdürdü ve 1908'de Sorbonne'daki ilk kadın profesör oldu. 1934 yılında Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Ölümünün ardından Sceaux'taki aile mezarlığına gömülmüş ancak, 20 Nisan 1995'te Marie Curie'nin ve kocasının mezarları Fransa' nın ulusal anıt mezarı olan Panthéon'a taşındı. Marie Curie başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadındır.

REDRIC CHOPIN KİMDİR?

Polonyalı piyanist ve besteci Redric Chopin, 1 Mart 1810 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi. Romantik dönemde yaşamış olup, genellikle piyano için eserler yazmıştır. Redric Chopin, çağdaşlarına göre "oldukça farklı bir profesyonel teknikle ve şiirsel zeka gerektiren çalışmalar" yaptığı için dünya çapında ün kazandı. 21 yaşında Paris'e yerleşti.

Redric Chopin, kendisi gibi besteci olan Franz Liszt ile tanıştı ve ardından Liszt'in çağdaşlarından etkilenmiştir. 1835 yılında Fransız vatandaşlığını aldı. Polonyalı sanatçı Maria Wodzińska ile 1836 - 1837 yılları arasında geçen bir nişanın ardından, Fransız yazar George Sand ile sıkıntılı bir ilişki sürdürmüştür. 1838'de Sand ile birlikte Mayorka'ya yaptığı kısa ziyareti, onun müzik açısından en verimli dönemlerinden biri olmuştur. Son yıllarında bir hayranı olan Jane Stirling tarafından parasal destek almıştır. Stirling onu daha sonra 1848 yılında İskoçya'ya götürmüştür. Hayatı boyunca çeşitli sağlık sorunlarından müzdaripti. 39 yaşına girdiği 1849 yılında Paris'te hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, verem üstünde durulmaktadır.

Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü, onu Romantik çağın önde gelen figürlerinden biri yapmıştır. Besteleri halen popüler olarak kullanılmakla beraber, birçok film ve biyografinin de konusu olmuştu.