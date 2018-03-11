Marine Le Pen yeniden başkan

Fransa’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe’nin (FN) başkanlığına, Mayıs 2016’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci sırada yer alan Marine Le Pen seçildi. 3. kez parti başkanı olan Le Pen’in eşi Louis Aliot da kongrede Ulusal Konsey Başkanı seçildi. Babasının partisinin başına geçen ve aşırı ırkçı imajı sebebiyle babasını partiden uzaklaştıran Marine Le Pen 2011’den beri parti başkanı. Öte yandan, parti kurucusu olarak onursal başkan kalan baba Jean-Marie Le Pen’in yeni tüzüğün oylaması ile onursal başkanlığı da ortadan kaldırıldı.

Partiyi 1972 yılında kuran babası Jean-Marie Le Pen ile tartışmalı olan Marine Le Pen, partisini babasının “şeytani imajından” arındırıp daha büyük bir kitleye hitap etmeyi hedeflemişti. Jean-Marie Le Pen yeni çıkan ve çıktığı gibi tükenen otobiyografik kitabında kızı hakkında politik açıklamalar yapmış, “Marine’in düştüğü duruma gülüyorum ama partimin düştüğü duruma ağlıyorum” demişti.

Özlem Kaplan