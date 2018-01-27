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Marius Sumudica: '2 maç aranın ardından puan almak sevindirici'

Göztepe’yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Kayserispor’un teknik direktörü Marius Sumudica, 2 maç aranın ardından puan almanın sevindirici olduğunu söyledi.

Marius Sumudica: 2 maç aranın ardından puan almak sevindirici

27 Ocak 2018 22:38

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe taraftarını tebrik ettiğini ifade ederek, “Baskı altında oynadık. Göztepe taraftarı 12. adam gibi destek oldu takımına. Buradan 1 puanla değil 2 puanla ayrıldığımızı düşünüyorum o yüzden üzülmüyorum. Lig bitince onlarla eşit puanda olursak sıralamada yukarıda yer alacağız” dedi.

2 maç aranın ardından puan almanın sevindirici olduğunu anlatan Sumudica, “Son 2 maçı kaybetmiştik. Hiç hak etmediğimiz bir Galatasaray yenilgisi aldık. Malatyaspor maçı da iş kazasıydı” şeklinde konuştu.

Ali Gözeten - Atakan Şen
 

 

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