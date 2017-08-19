Marius Sumudica: 'Göztepe maçında da 3'lü defans ile oynayacağız'

Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketi yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, düz koşu ile bitirdi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Galatasaray maçında agresif oynamadık. Futbolcular herhalde geçen seneki maçın etkisinde kalmışlar, bir rahatlık vardı. Galatasaray bizim maça kadar hem hazırlık maçlarında hem de UEFA maçında bir şey gösteremedi. İyi futbolcular transfer etmişler. Onların işlerini de biz kolaylaştırdık. Çünkü gerçekten mücadele eden bir takım yoktu. Galatasaray karşısında sergilediğimiz oyunu Göztepe maçında da sergilersek bu maçı da kaybedebiliriz. Futbolda sahada yüzde yüzden fazlasının verilmesi gerektiğini anlarsak kazanırız, anlamazsak sonuç aynı olabilir” ifadelerini kullandı.

"Herkes Sumudica’nın peşine düşmüş"

Kadrolarında kaliteli futbolcuların bulunduğunu kaydeden Sumudica, “Bizimde kaliteli oyuncularımız var. Sistem hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü herkes Sumudica’nın peşine düşmüş. Galatasaray maçını kaybetmemizin sistemle bir alakası yoktu. Yine 3 defansla oynayacağım. Eğer Göztepe maçını kazanırsak herkes Sumudica’nın bir kral olduğunu söyleyecek. Sistemi elimdeki oyunculara göre seçtim. Elimdeki futbolcularda bu sisteme uygundu, bende denedim. Bu takımın geçen sene kaç gol yediğinden haberiniz vardır” diye konuştu.

Ali Göç