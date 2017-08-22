Marius Sumudica: 'Osmanlıspor maçı daha zor olacak'

Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların keyfinin yerinde olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Marius Sumudica, antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Sumudica'nın konuşmasının ardından sarı-kırmızılı takım düz koşu yaptı.

Göztepe maçında sırtındaki ağrı nedeniyle kadroya alınmayan Asamoah Gyan ile yeni transfer Oleksandr Kucher'in de katıldığı antrenmanda futbolcular düz koşu sonrasında ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, antrenmanda yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla konuştum. Galibiyet onların galibiyetiydi. 3 puan kutlamaları için dün son günümüzdü. Bugün ise önümüzdeki maçın çalışmalarına başladık. Önümüzde bir maç daha var ve bu maç daha zor. Önümüzdeki maçı kazanamazsak Göztepe maçının hiçbir önemi kalmayacak. Bu maça konsantre olmak daha önemli. Puan alamamış bir takım ile oynayacağız. Biliyorum onlar bu kalitede değiller. Lig başladığında böyle şeyler oluyor. Eminim ki Osmanlıspor sahaya her şeyini koyacaktır. Puan almak isteyecekler" dedi.

Asamoah Gyan ve Oleksandr Kucher'in de antrenmana katılması sonrasında en zor işin kendisinde olduğunu ifade eden Sumudica, "İlk 11’i ben seçeceğim, beni yargılayacaklar ama hocanın hayatı bu. Varela gibi olur umarım. Varela’yı ilk 11’de başlattım, golünü attı. Boldrin’i oyuna aldım ve penaltı yaptırdı. Allah da bana umarım bir ışık verir ve doğru 11’i seçerim" diye konuştu.

Alparslan Ötüken