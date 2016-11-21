Avrasya Kent Fuarı, 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Marka Şehirler Zirvesi’nde Türkiye’nin önde gelen Marka Şehirleri’ni bir arada buluşturuyor. Reed TÜYAP bünyesinde gerçekleştirilecek zirvede; Avrasya Kent Fuarı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Vakfı (WALD), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) güçlerini “Marka Şehirler Zirvesi” için birleştirdi.

Yaşanabilir Kentler için Altyapı ve Çevre Düzenlemelerinin tartışılacağı fuarda, geleceğin güvenli ve ulaşılabilir şehirlerini kurmak için Avrasya bölgesindeki yöneticiler ve belediye başkanları, yönettikleri şehirlerin gelişimi için uyguladıkları yatırım projelerini tanıtacak.

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yerel Yöneticiler, Marka Şehirler Zirvesi’nde

Marka Şehirler Zirvesi; başta İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyon, Samsun ve Trabzon belediyeleri olmak üzere yurt içinden yerel yönetim temsilcilerinin ve ilgili birim temsilcilerinin yanı sıra, yurt dışından UCLG-MEWA’nın ağında yer alan İran, Irak, Ürdün, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Cezayir, Lübnan, Filistin, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerdeki yerel yönetim temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecek.

Akıllı Şehir Zeytinburnu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ilçede hayata geçirilen E-Belediye, Akıllı Şehir Rehberi, mobil uygulamalar, çözüm merkezi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi “Akıllı Şehir” uygulamalarını tanıtacağı Avrasya Kent Fuarı ve Marka Şehirler Zirvesi’nde; dünya genelinde meydana gelen markalaşma eğilimine paralel olarak, şehirlerin marka bilincini geliştirmesi ve bu alandaki yeniliklerini paylaşarak farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Avrasya Kent Fuarı’nın iki gün ev sahipliği yapacağı “Marka Şehirler Zirvesi”nde; yurt içi ve yurt dışındaki kentlerin markalaşma yolunda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projeleri ele alınacak.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Avrasya Kent Fuarı, 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

