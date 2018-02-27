Markalar AVM’lerde ikinci mağazalarını açmaya başladı

Türkiye’nin önde gelen markaları alışveriş merkezlerinde ikinci hatta üçüncü mağazalarını açmaya başladı. Viaport Asia Outlet Shopping’te 8 marka ikinci mağazasını açarken bir marka üçüncü restoranını hizmete soktu. Yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 22 bin metrekarelik yeni etabıyla ziyaretçilerine 50’ye yakın yeni marka sunan AVM, bu yıl toplam marka sayısını 224’ye yükselttiğini belirtirken, dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapan Viaport’ta, aralarında önemli markaların bulunduğu 9 marka ikinci mağazalarını açtığını bildirdi.

Türkiye’nin hazır giyim markalarından olan Koton, dünyadaki en büyük mağazasını Viaport’ta açtığı açıklandı. Kadın, erkek ve çocuk kategorileri başta olmak üzere tüm kategori ve koleksiyonların yer aldığı 4 bin 700 metrekare alana sahip mağazada, yeni sezon koleksiyonlarının yanı sıra seri sonu ürünleri de bulunduğu kaydedildi.

"Sepet doluluk oranı en yüksek AVM’lerden biriyiz"

Sepet doluluk oranı olarak Türkiye’deki en yüksek orana sahip alışveriş merkezlerinden biri olduklarını söyleyen Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Sepet doluluk oranı en yüksek AVM’lerden biriyiz. Misafirlerimizin rahatı için her türlü ayrıntıyı titizlikle inceliyor ve ona göre hamleler yapıyoruz. Buraya alışverişe gelen bir aile sıkılmadan, eğlenerek alışverişini tamamlıyor. Çocuk, eğlence parkında oynarken anne, baba göl kenarında yemek yiyip, kahvelerini içebiliyor. Avrupa caddelerini andıran sokaklarımızda mutlu insanlar gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

"Her keseye hitap eden bir alışveriş merkeziyiz"

Outlet konseptinin önemine de vurgu yapan Turanlı, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca outlet konseptine sıkı sıkı bağlıyız, markaların yüzde 70 outlet ürün bulundurma zorunluluğu var ve biz bunu denetliyoruz. Böylelikle misafirlerimiz kaliteli ürünü daha uygun fiyata satın alabiliyor. Birçok markayla birlikte, her alışveriş merkezinde yer alan markaları bir arada görebilirsiniz. Biz herkese ve her keseye hitap eden bir alışveriş merkeziyiz bu kadar çok ziyaretçi ağırlamamızın en önemli nedenlerinden birinin marka çeşitliliği olduğunu düşünüyorum".