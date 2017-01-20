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Markalar Çadırı gelirini Sakatlar Derneği’ne bağışlayacak

İstanbul Markalar Çadırı, bu yıl Türkiye Sakatlar Derneği için kapılarını açtı. 28 Şubat’a kadar devam edecek çadırdan elde edilecek gelirle tekerlekli sandalye alınacak.

Markalar Çadırı gelirini Sakatlar Derneğine bağışlayacak

20 Ocak 2017 17:50

İstanbul Markalar Çadırı, bu yıl düzenlenen etkinliğinin gelirini Türkiye Sakatlar Derneği bağışlayacağını açıkladı. Kozmetikten, zücaciyeye, ayakkabıdan giyime birçok ürünün satıldığı çadırda, fiyatların vatandaşın yüzünü güldüreceği belirtildi.

Yenibosna'da 28 Şubat’a kadar devam edecek olan Markalar Çadırı'ndaki esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, "Türkiye’de yaklaşık 2 buçuk milyon tekerlekli sandalyede yaşayan engeli var. Sosyal devlet zaman zaman bunları karşılıyor ama yeterli değil. Çünkü Türkiye’deki tekerlekli sandalyelerin kullanım oranı çok kısa ve devletin verdiği süreler çok uzun. Dolayısıyla sosyal desteklerle biz bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür sosyal destekler yapan bütün esnafımıza ve Markalar Çadırı'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Satışlar ne kadar çok olursa o kadar çok tekerlekli sandalye alırız"
Gelirin Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye olarak gideceğini söyleyen Boyraz, "Markalar Çadırı yaklaşık bir buçuk iki ay önce başladı. Buradaki esnafın elde ettiği gelirlerin bir kısmını sosyal dayanışma adı altında Türkiye Sakatlar Derneği’ne bağışlayıp Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi engelli arkadaşlarımıza tekerlekli sandalyeleri bedelsiz olarak ulaştırıyoruz. Halkımızdan şunu rica ediyorum. Hem gelip burada kendi ihtiyaçlarını çok ucuz fiyatlara temin etmeleri hem de yaptıkları alışverişlerde mutlaka bir engelli arkadaşımıza katkı sunmaları bizim için çok önemli. Hedefimiz tekerlekli sandalye için çok yüksek ama halkımızın ne kadar çadıra teveccüh ettiğine bağlıdır. Buradaki alışveriş ne kadar çok olursa o kadar çok tekerlekli sandalye alırız. Burası 28 Şubat’a kadar sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık. Bu çadırlar Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sırasıyla devam edecek. Temennimiz bu çalışmaların hızlı bir şekilde olması. Hem esnafımızın yüzü gülsün hem halkımız daha uygun ürün alsın en önemlisi de ihtiyaç sahibi engelli arkadaşlarımız hiçbir zorluk çekmeden yürüme özgürlüğüne kavuşsun" diye konuştu.
Öte yandan, Markalar Çadırına karnesi ile gelen öğrenciler için de özel indirimler yapılıyor.  

Gül Kaba

Etiketler: Markalar Çadırı


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