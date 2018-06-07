Markalar yaza hızlı girdi

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 28 binden fazla marka hesabının 1-31 Mayıs döneminde sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Haziran ayının en başarılı markalarını açıkladı. Tüm markalar arasında yapılan incelemede SocialBrands Haziran sıralamasında, sergiledikleri performans ile sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Türk Telekom, Madame Coco ve Türk Hava Yolları oldu.

Markalar arası güçlü rekabet

Markalara ait tüm sosyal medya performans verilerini 30’dan fazla kritere göre inceleyen SocialBrands Haziran ayı sıralamasında zirvedeki marka Türk Telekom oldu. Markanın sosyal medya hesaplarındaki düzenli takipçi artışı ve sosyal medyada kullanılmak üzere hediye internet paketi kampanyası yüksek etkileşim aldı. #Paylaşmayadeğer hashtagi ile yayınlanan bakkal Kanber Amca’nın kendisine kitap okuyan çocuklara istediklerini hediye ettiği reklam filmi de sosyal medya kanallarında yüksek etkileşime ulaştı.

Sosyal medyada uzun süredir istikrarlı bir başarı sürdüren Madame Coco, takipçileriyle kurduğu güçlü iletişimi bu ay da sürdürerek SocialBrands Haziran ayı listesinde ikinci oldu. Türk Hava Yolları ise hem markayı, hem Türkiye’yi tanıtan içerikleri ve başarılı iletileri ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.

28 bin hesaptan 1,6 milyon ileti

Tüm kanallarda toplamda 28.292 farklı sosyal medya marka hesabı tarafından paylaşılan 1 milyon 612 bin 504 içeriğin incelendiği SocialBrands Haziran sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Zen Pırlanta, Ziraat Bankası, Nef, Enza Home, Mutlu Akü, FLO ve RE/MAX Türkiye oldu.

Öne çıkan kampanyalar

Bu ay markaların Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili iletileri öne çıktı. Twitter’da Teknosa ve Maximum Kart’ın Anneler Günü için hazırladıkları eğlenceli paylaşımlar yüksek etkileşim aldı. Facebook’ta ise Türk Telekom ve Garanti Bankası’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları dikkat çekti.

Otomotiv ve bankacılık sektöründe istikrarlı adımlar

En başarılı 100 marka incelendiğinde otomotiv ve bankacılık sektörlerindeki markaların sayıca fazlalığı dikkat çekti. On sekiz farklı otomotiv markasının yer aldığı Top 100 listesinde; 13. sırada Honda Türkiye, 14. sırada Ford Türkiye, 16. sırada Mercedes-Benz Türkiye, 17. sırada Volvo Car Turkey ve 19. sırada BMW Türkiye bulunuyor. En başarılı markalar arasında çok sayıda otomotiv üreticisinin yer alması, sektörün sosyal medyaya verdiği değere dikkat çekti.

Sosyal medyayı en etkili kullanan bir diğer sektör olan bankacılıkta ise on iki farklı marka Top 100’de yer aldı. En başarılı 100 marka arasında 5. sıradaki Ziraat Bankası, 11. sıradaki Halkbank ve 13. sırada ING Bank Türkiye gösterdikleri performans ile öne çıkan markalar oldu.

