-Markaların Dijital Medyaya Yatırım Yapmadan Önce Bilmesi Gerekenler Sizce nelerdir?

Günümüze hangi sektör olursa olsun, firmaların birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde olması işletmelerin ve firmaların farklı konularda yatırımlar yapmalarını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz çağda müşteriler için oldukça geniş seçenekler sunuluyor. Bu nedenle firmaların müşteri kitleleri sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu konuda bir örnek vermemiz gerekirse cep telefonu kullanıcılarından bahsedebiliriz. Örneğin yıllardır aynı marka cep telefonunu kullanan bir kişi, gelişen teknolojiyle birlikte yıllardır tercih ettiği markadan vazgeçip rakip firmalardan bir tanesini tercih edebilir. Çünkü diğer firmanın üretmiş olduğu ürün müşteri için daha cazip gelebilir. Bu durumun aynısı firmaların dijital medya üzerindeki yatırımları için de geçerlidir. Markaların tanınabilirliğinin artması ve daha çok müşteriye ulaşabilmesi için dijital medya üzerinde de önemli yatırımlar yapması gerekir. Ancak birçok firma tarafından da bilinen bir şey var ki o da dijital medya yatırımlarının oldukça maliyetli olduğudur. Bu nedenle firmaların markalarıyla ilgili olarak yapacakları yatırımlardan önce bazı konulara dikkat etmeleri gerekir. İşletmelerin sektörde bir adım öne geçmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak için yapmaları gereken dijital medya yatırımları konusundan önce dikkat etmeleri gereken bazı önemli konular vardır. "Verilmek istenen mesajın ortama uygun olması gerekir. Beklentileri düşük tutmak önemlidir Teknoloji her zaman tek başına yeterli olmayabilir. Müşterilerin teknolojiyle ilgili daha önce yaşadıkları kötü bir deneyim olma ihtimalini düşünün Yatırım konsepti.

Diğer seçenekleri gözden geçirin"

Peki bu önemli konuları biraz daha açarsak ya da tek tek açılayacak olursak neler diyebiliriz?

Verilmek istenen mesajın ortama uygun olması gerekir olarak bahsettiğim temel konulardan bir tanesini sizlere dünyaca ünlü olan Volvo markasını örnek göstererek anlatmak isterim . Firmanın yapmış olduğu kampanyasında başarılı olmasının asıl nedeni Google Cardboard gibi teknolojinin gelmiş olduğu son noktalardan bir tanesini kullanarak asıl hedefe yönelmiş olmalarıdır. Firma XC90 test sürüşünü bu sayede müşterilerinin ayağına götürerek normalden çok daha fazla kişinin bu test sürüşüyle buluşmasını sağlamıştır. Firmanın bu konudaki amacı potansiyel olan müşterilerine ortak bir deneyim yaşatmaktı ve bunun için Google Cardboard'u kullandı. Müşterilerine 3 boyutlu bir deneyim kazandırarak da hedeflediği amacına ulaşmış oldu. Diğer maddemiz Beklentileri düşük tutmak önemlidir diye bahsettiğim şey ise; Google Cardboard, yani sanal gerçeklik uygulaması yukarıda da verdiğimiz örnekte olduğu gibi büyük firmalar tarafından kullanılan dijital medya yatırımlarından bir tanesidir. Ancak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte farklı mobil aletlerle de aynı sanal gerçeklik uygulamasından yararlanılabiliyor. Büyük firmaların müşterileri yüksek beklenti içinde olduklarından dolayı tam olarak başarılı sonuçlar ortaya koymayabilir. Asıl olarak bu teknolojinin markalar için değil de kullanıcılar için yaratıldığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca Teknoloji her zaman tek başına yeterli olmayabilir. Firmaların dijital medya yatırımı konusunda tercih ettiği Google Cardboard her zaman amacına ulaşmayabilir. İşletmelerin geleneksel pazarlama konusunda olduğu gibi dijital pazarlama da müşterilerinin bu alana yönelmelerini sağlayan çalışmalar yürütmesi gerekir. Bir de Müşterilerin teknolojiyle ilgili daha önce yaşadıkları kötü bir deneyim olma ihtimalini düşünün; Birçok firmanın dijital medya yatırımlarından bir tanesi olan Google Cardboard teknolojisiyle ilgili sorunlarla da karşılaşılabilir. Örneğin müşterinin sanal gerçeklik uygulamasında izlediği görüntü, başın çevrilmesiyle birlikte anında ekrana yansımaz ve arada birkaç milisaniyelik bir fark vardır. Bu durum bazı müşterilerin midelerinin bulanmasına ve başlarının dönmesine neden olabilir. Yatırım konsepti 'ine gelecek olursak, firmaların Google Cardboard teknolojisine yatırım yapacakları zaman bu yatırımın oldukça yüksek maliyetler ödenmesine neden olabileceğini hesap etmeleri gerekiyor. Google tarafından temin edilengörüntüleyiciler çok yüksek tutarlarda değildir ancak sanal gerçeklik uygulamasıyla izlenecek olan görüntünün ortaya çıkarılması azımsanacak tutarlarda değildir. Yapılan şey kaliteli değilse, yapılan yatırım da boşa gidebilir. Unutmayın ki sanal gerçeklik uygulaması için Google Cardboard lider isimlerden bir tanesi olsa da piyasa da aynı yatırımların yapılabileceği farklı marka ve ürünler bulunuyor. Bu yüzden Diğer seçenekleri gözden geçirin