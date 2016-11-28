Olay, Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Zafer Karadağ’a ait markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yüzünü atkıyla gizleyen hırsızlık şüphelisi, kilidini kırdığı marke girerek sigara ve kasada bulunan bozuk paraları alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden market sahibi, durumu polise bildirdi. İş yerine gelerek inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde yüzünü atkıyla gizlediği belirlenen hırsızlık şüphelisinin iş yerine kilidi kırarak girip 3 bin lira değerinde sigara ve bir miktar bozuk para çaldığı belirlendi. Polis kimliğini tespit etmeye çalıştığı hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Attığı taşla güvenlik kamerasının açısını değiştirdi

Öte yandan, hırsızlık şüphelisinin elindeki levyeyle kilidi kırmaya çalıştığı kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde ilk girişiminde kilidi kıramayan ve sonrasında meşrubat dolabının arkasına geçerek yüzünü tamamen kapatan hırsızlık şüphelisinin, farkına vardığı güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalıştığı görülüyor. Bu çabasında da başarısız olan hırsızlık şüphelisinin daha sonra tekrar kapı kilidini kırmaya yöneliyor. Yoldan geçen araçları gördükçe kendisini gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, daha sonra eline aldığı taşı güvenlik kamerasına fırlatarak açısını değiştiriyor. Uzun uğraşları sonunda kilidi kırmaya başlayan şüphelinin daha sonra markete girerek sigaraları ve bozuk para alıp çıktığı görülüyor.



Özcan Saraç

