Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Yenidibek Mahallesinde Hakan Oturmaz’a ait bakkalın kapısını aralayıp içeriye giren hırsızlar, 800 paket sigara ile 6 şişe rakıyı çaldı. Teteköy Mahallesi’nde de Hasan Yaman’a ait bakkal dükkanından 500 paket sigara, 300 liraya yakın bozuk para, çikolata ve kaşar peyniri çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine zanlıların bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

İşletme sahibi Hakan Oturmaz, yaklaşık 7 bin lira zarara uğradığını ifade etti. Diğer işletmeci Hasan Yaman da, zararının 5 bin lira olduğunu söyledi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlardan biri kamerayı fark edip, yumruklayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.

Hüseyin Tayyar

