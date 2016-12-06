Edinilen bilgiye göre, olay, Menemen ilçesinde Seyrek Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, markette inceleme yaparak hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Marketteki iki zanlının hırsızlık anı kameralara yansırken, zanlıların iş yerine girişleri, aldıkları mallarla birlikte marketten çıkarak kaçışları anbean kaydedildi. Kameralardan tespit edilen ve dört ayrı hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen D.G. ve Y.K., yapılan operasyonla yakalandı.