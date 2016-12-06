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Market hırsızları kamerada

İzmir’in Menemen ilçesinde hırsızlık yapan iki zanlı, marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar gözaltına alındı.

Market hırsızları kamerada

06 Aralık 2016 14:27
Market hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Menemen ilçesinde Seyrek Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, markette inceleme yaparak hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Marketteki iki zanlının hırsızlık anı kameralara yansırken, zanlıların iş yerine girişleri, aldıkları mallarla birlikte marketten çıkarak kaçışları anbean kaydedildi. Kameralardan tespit edilen ve dört ayrı hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen D.G. ve Y.K., yapılan operasyonla yakalandı.

Etiketler: İzmir, market hırsızları


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