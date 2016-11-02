Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Market soyguncuları polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı

Market soyguncuları polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı

Ümraniye ve Çekmeköy'de silahlı market soygunları gerçekleştiren zanlılar yakayı ele verdi. Ümraniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin nefes kesen takibi sonucu yakalanan zanlıların, yaptıkları soygunlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Market soyguncuları polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı

02 Kasım 2016 11:12
Market soyguncuları polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı - Tıkla İzle

Çekmeköy'de son bir ayda iki ayrı market soygunu gerçekleştiren zanlılar, bu kez Ümraniye'de ortaya çıktı. Ümraniye'de bir marketi pompalı tüfekle soyan 3 şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, zanlıların kaçış istikametinde çalışma başlattı. Polis, iki soyguncunun olay yerinin yakınında kendilerini bekleyen bir diğer arkadaşlarının kullandığı araçla kaçtığını belirledi. Polisin nefes kesen takibi sonucu araçları durdurulan soyguncular, kıskıvrak yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramalarda kartonlarca sigara ve soygunda kullandıkları silahlar da ele geçirildi. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara da saniye saniye yansıdı.

Market soygunu kamerada

Zanlıların Çekmeköy ve Ümraniye'de gerçekleştirdiği soygunlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde soğukkanlı hareketleri ile dikkat çeken zanlılar, marketin içerisinde gezerek ihtiyaçları olan eşyaları alıyor. Bir soyguncu ise kasaya yönelerek paraları alıyor.

Ümraniye Asayiş Büro ekipleri daha önceki operasyonlarında da 3 saat arayla iki ayrı marketi silahla soyan A.B.'yi kısa sürede yakalamıştı.

Cenk İşver
İSTANBUL 

Etiketler: çekmeköy, ümraniye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!