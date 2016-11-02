Çekmeköy'de son bir ayda iki ayrı market soygunu gerçekleştiren zanlılar, bu kez Ümraniye'de ortaya çıktı. Ümraniye'de bir marketi pompalı tüfekle soyan 3 şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, zanlıların kaçış istikametinde çalışma başlattı. Polis, iki soyguncunun olay yerinin yakınında kendilerini bekleyen bir diğer arkadaşlarının kullandığı araçla kaçtığını belirledi. Polisin nefes kesen takibi sonucu araçları durdurulan soyguncular, kıskıvrak yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramalarda kartonlarca sigara ve soygunda kullandıkları silahlar da ele geçirildi. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara da saniye saniye yansıdı.

Market soygunu kamerada

Zanlıların Çekmeköy ve Ümraniye'de gerçekleştirdiği soygunlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde soğukkanlı hareketleri ile dikkat çeken zanlılar, marketin içerisinde gezerek ihtiyaçları olan eşyaları alıyor. Bir soyguncu ise kasaya yönelerek paraları alıyor.

Ümraniye Asayiş Büro ekipleri daha önceki operasyonlarında da 3 saat arayla iki ayrı marketi silahla soyan A.B.'yi kısa sürede yakalamıştı.

Cenk İşver

İSTANBUL