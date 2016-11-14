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Market zinciri sahibine kapsamlı şantaj: 3 tutuklama

Samsun'da bir market zinciri sahibine şantaj yapılıp para alınması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Market zinciri sahibine kapsamlı şantaj: 3 tutuklama

14 Kasım 2016 00:34

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da market zinciri sahibi 53 yaşındaki H.B., polise başvurarak kendisinden şantaj yapılarak para alındığını belirtip şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şantajcıları yakalayarak gözaltına aldı. İddiaya göre olay şöyle gelişti:

Samsun'da market zinciri sahibi H.B.'nin İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki marketinde 9 ay önce 1 aylık deneme süresinde çalışan 16 yaşındaki F.K. adlı kızı başarılı olamadığı gerekçesiyle işten çıkartıldı. F.K., işten ayrıldıktan sonra market sahibi H.B.'ye cep telefonundan mesajlar atıp kendisini aramasını istedi. H.B. daha sonra söz konusu kızı telefonla aradı. H.B.'nın F.K. adlı kızın banyodan yeni çıktığını söylemesi üzerine iç çamaşırının rengini sorduğu iddia edildi. Bu olaydan bir gün sonra F.K.'nin üvey babası şahıs, H.B.'yi telefonla arayarak üvey kızı F.K. ile dünkü telefon konuşmalarının kayıt altına alındığını ve polise şikayet edeceklerini söyledi. Polise şikayet etmemek için 30 bin lira para isteyerek şantaj yapan şahıs, H.B. ile bir gün sonra buluşup 10 bin lira para aldı. Bu sırada F.K.'nin eniştesi olduğunu ileri süren bir kişi de H.B.'nin aracına binip bıçak çekerek para istedi. H.B. söz konusu şahsa da bin 500 lira para verdi. Söz konusu şahıslar çeşitli zamanlarda H.B.'den şantajla toplamda 33 bin 500 lira para aldılar. Daha sonra H.B.'yi arayan bir kişi 60 bin lira daha para isteyerek 2 kadın göndereceğini ve bu kadınlarla buluşup 60 bin lira parayı vermesi halinde kadınların ses kayıtlarını kendisine teslim edeceğini söyledi. H.B. olayı polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, H.B. ile buluşma yerine gitti. H.B. buluşma yerine gelen kadınlardan birini poşet içinde parayı teslim etmek isterken polis suçüstü yaptı. Cinayet Bürosu ekipleri, M. K.(25) ile S.S.'yi (17) adlı bayanları yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.S.(21), S. K.(27), Ü.B.(32) adlı gençler ile H.T.(46) adlı kadını da yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur F.K. ile şüpheli S.S. adlı kızlar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi, şantaj ve gasp suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcıya ifade veren M.K. ve S.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T. adlı kadın ile O.S. ve Ü.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay


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