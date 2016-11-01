Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 07.30 sıralarında, Erzene Mahallesi 61 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ile birlikte marketi işleten 31 yaşındaki Neriman Tunç, sabah erken saatlerde marketi açıp, marketin arka tarafından bulunan süt reyonunda rafları düzenlemeye başladı. Bu sırada markete giren kimliği belirsiz kişi, kasada kimseyi görmeyince kasadaki para ve kasanın yanındaki cep telefonunu aldı. İşletmeci Neriman Tunç, kasada birinin olduğunu ve kasadaki paranın alındığını fark edince koşarak şahsın yanına gelip elindeki parayı aldı. Şüpheli şahıs marketten çaldığı cep telefonu ile kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İşletmeci o anları anlattı

Hırsızın elinden parayı alan işletmeci Neriman Tunç, “Kasa tarafındaki kapı açıktı. Ben de süt reyonuna kadar gitmiştim. Bu sırada kimliği belirsiz şahıs kapıdan girmiş, kimseyi görmeyince kasanın yanındaki telefonumu almış cebine koymuş onu görmedim. Sonra kasaya doğru yönelmiş ben bir baktım kasada biri var. Hemen koşturarak geldim. O arada kasadaki paraları çalıyordu ben hemen üzerine saldırıp elindeki parayı aldım. Babam vardı manav reyonunda 'Baba baba' diye bağırdım. Hırsız kaçtı gitti. Sonradan fark ettim ki telefonumu da çalmış. O anki psikoloji neydi ama hiç korkmadım ve hırsızın üzerine saldırıp parayı aldım. Telefonumu çaldığını bilseydim hiç bırakmazdım. Daha sonra telefonumu aradım, açtı telefonu. Ses çıkarmadan dinledi, 'Bak telefonumu getir, seni polise vermeyeceğim' dedim ama sonra telefonu tamamen kapattı. Telefonumu eşim yeni almıştı. Bir buçuk sene telefonun borcunu ödeyeceğiz” dedi.

İşletmeci Tunç, durumu polise bildirerek şikayetçi olurken olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Atakan Şen - Halil Karahan

İZMİR