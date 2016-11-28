Olay akşam saat 22,00 sırlarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5802 sokak üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli 4 kişi plakasız bir araçla olay yerine gelerek markete önce molotof kokteylleriyle saldırdı. Ardından ise pompalı tüfekle taradılar. Olayı gören vatandaşların dışarı çıkması ile şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrasında markette küçük çaplı yangın çıktı. İtfaiye erleri markette meydana gelen yangına anında müdahale ederek büyümesini önlerken, polis ise olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde boş kovan mermileri bulundu. Öte yandan saldırının iş yerinin kapanmasının ardından gerçekleşmesi olası bir faciayı önledi. Zincir markette ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahallede yaşayan görgü tanıkları ise saldırganların markete önce molotof kokteylleriyle saldırdıklarını ve ardından pompalı silahlar ile taradıklarını ifade ederek, saldırganların mahalle halkının toplanması ile kaçtığını kaydetti.

Ertuğrul Gün