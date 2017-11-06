Marketin 1 günlük hasılatını çaldı

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Çarşamba günü akşam Seyhan ilçesi, Fatih Mahallesi'ndeki marketin sahibi Ramazan Kılınç, marketin arka bölümündeki lavaboya girdi. Bu sırada iş yerine gelen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edince kasada bulunan 900 lirayı aldı. Kılınç, son anda hırsızı görünce peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Hırsız ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Ne yapacağını bilemeyen market sahibi, bir süre sonra cep telefonuyla polisi aradı.

Hırsızın markete girip, 19 saniyede paraları alıp gitmesi ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis kamera görüntüsünden kimliğini belirlediği Özgür G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Özgür G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya