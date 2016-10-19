İnanılmaz olay Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde gerçekleşti. Anne 14 aylık kızını alarak alışverişe çıkmıştı. Bebeğiyle markette gezen anne, bir çocuk hırsızının hedefi oldu. Başına geleceklerden habersiz olan kadının ürünlere baktığı sırada harekete geçen şüpheli, alışveriş sepetindeki bebeği almaya çalıştı. Bebeğin bacakları sepetin apartına dolanırken, olanları fark eden anne çocuğunu şüphelinin kucağından hızlıca aldı. Bebeğini kaçırılmaktan son anda kurtaran anne yaşadıkları karşısında şoke olurken, şüpheli şahıs da marketten uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.