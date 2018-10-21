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Markette genç kıza yumruklu saldırı kamerada

Markette genç kıza yumruklu saldırı kamerada
Markette genç kıza yumruklu saldırı kamerada

İstanbul Sancaktepe'de bir genç kız, markette alışveriş yaptığı sırada tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette genç kıza yumruklu saldırı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim tarihinde Sancaktepe'de bir markette meydana geldi. (17) yaşındaki D.A., alışveriş yapmak için girdiği markette tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Marketin içinde bir süre gezinen saldırgan, ardından dışarı çıktı. Genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerinde gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlı Rıdvan T'nin uyuşturucu kullanma, adam yaralama ve hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay anı kameralara yansıdı 

Markette genç kıza saldırı kameralara da yansıdı. Görüntülerde genç kız markette alışveriş yaptığı sırada karşı taraftan gelen saldırgan genç kıza yumruk atıyor. Korkan genç kız bir anda geri çekilirken, adamın ise hiçbir şey olmamış gibi markette gezinmeye devam ettiği görülüyor.  

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