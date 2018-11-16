Markette ne varsa çaldılar

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde marketine gelen Suriyeli Abdullah Shikh Darwish, iş yerinin kepenginin açık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüş açılarının değiştirildiğini ve kilitlerinin levye ile kırıldığını saptadı.

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 4 şüphelinin yüzlerini gizleyip kasadaki bin lirayı aldıktan sonra raflarda bulunan 4 adet deterjan, 1 adet cep telefonu, kutu kola, enerji içeceği ve yiyecekleri aldıklarını tespit etti. Zararının bin 300 lira olduğunu söyleyen market sahibi ise hırsızların bulunmasını istedi.

Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.Ö. (17), Okan A.(26), İsa B. (22) ve A.C.T.'yi (16) kısa sürede yakaladı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

