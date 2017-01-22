Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda yılbaşı akşamı silahlı ve maskeli 2 kişi bir markete girip, bayan kasiyer S.E.’yi tüfek ve boğazına bıçak dayayarak etkisiz hale getirerek kasadaki bin 885 lirayı alıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekip, 85 ayrı iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soygun olayına karışan Ergin P. (21) ve Sezer Y.’yi (25) olayda kullandıkları silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 85 ayrı iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan maskeli soyguncular bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Soygun anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise ortaya çıktı. Maskeli soygunculardan biri önce elinde bıçakla kasiyer kıza yönelip kızla boğuşup paraları alıyor. Daha sonra diğer soyguncu elinde tüfekle içeri girip müşterilere ve kasiyere tüfeği doğrultuyor. İki soyguncu birlikte kaçıyor.

(Muammer Ay / İHA)