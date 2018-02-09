Markette tırnakçılık yapan kadın kasiyere böyle yakalandı

Olay, Pendik'te bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen bir kadın, alışveriş yapma bahanesi ile içeride bir süre dolaştı. Daha sonra bir sigara alan kadın, para ödemek için kasanın yanına geldi. Kasada duran görevliye 200 lira verdi. Daha sonra görevli 190 lira para üstü verdi. Bunun üzerine kadın paranın yırtık olduğunu söyleyerek parayı değiştirmek istedi. Parayı değiştiren kadın tırnakçılık yöntemi ile 100 lirayı cüzdanının arkasına sakladı. Durumu fark eden kasiyer, kadına müdahale etti. Paniğe kapılan kadın, parayı da bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.