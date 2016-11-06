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Markette uyuşturucu ticareti kamerada

İstanbul Sultanbeyli’de markette uyuşturucu ticareti yapan zanlı polisten kaçamadı. Sultanbeyli polisi tarafından yakalanan şahsın uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı.

Markette uyuşturucu ticareti kamerada

06 Kasım 2016 09:27
Markette uyuşturucu ticareti kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli ilçe polisi uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Takip edildiğinden şüphelenen S.T. uyuşturucu ticareti yapmak için bir marketi seçti. Market içerisinde buluştuğu müşterisi ile alış verişini gerçekleştiren zanlı S.T. market çıkışında Sultanbeyli ilçe polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürerken market içindeki uyuşturucu ticareti güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının markete girdiği görülüyor. Market içerisinde etrafa göz atan zanlının daha sonra müşterisinden para aldığı görülüyor. Şahsın daha sonra elindeki uyuşturucu maddeyi müşterisine vererek hızla marketten çıktığı görülüyor. 

Etiketler: uyuşturucu ticareti


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