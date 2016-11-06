Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli ilçe polisi uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Takip edildiğinden şüphelenen S.T. uyuşturucu ticareti yapmak için bir marketi seçti. Market içerisinde buluştuğu müşterisi ile alış verişini gerçekleştiren zanlı S.T. market çıkışında Sultanbeyli ilçe polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürerken market içindeki uyuşturucu ticareti güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının markete girdiği görülüyor. Market içerisinde etrafa göz atan zanlının daha sonra müşterisinden para aldığı görülüyor. Şahsın daha sonra elindeki uyuşturucu maddeyi müşterisine vererek hızla marketten çıktığı görülüyor.