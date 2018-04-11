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Markette yıldırım paniği

Hatay’da bir markete yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangın, market sahibi ve esnaf tarafından söndürüldü.

Markette yıldırım paniği

11 Nisan 2018 10:00

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi’nde Ahmet Şahin’e ait markete yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Marketin elektrik panosu alev alınca market sahibi Ahmet Şahin, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki esnafların da yardım etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. 

Market sahibi Ahmet Şahin’in babası Mustafa Şahin, “Gökyüzünde bir kıvılcım gördük. O sırada elektrik panosu patladı, alev topuna dönüştü. Yangın tüpüyle hemen müdahale ettik. Sonra esnaf arkadaşlar da yardıma koştu. O şekilde kontrol altına aldık. Eğer tüp olmasaydı, dükkan gitmişti” şeklinde konuştu. 

 

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