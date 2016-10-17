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Marketteki silahlı soygunda korkulu gözlerle çocuklarına sarıldı

İstanbul Sultangazi’de bir marketten yaklaşık 6 bin lira alan silahlı soyguncular kayıplara karışırken, soygun anında marketteki bir kadının korku dolu gözlerle çocuklarına sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Marketteki silahlı soygunda korkulu gözlerle çocuklarına sarıldı

17 Ekim 2016 23:49
Marketteki silahlı soygunda korkulu gözlerle çocuklarına sarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Akşam saatlerinde markete gelen pompalı tüfekli soyguncular kasada bulunan 6 bin 600 lirayı zorla alarak kayıplara karıştı. Soygun anında markette bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken bir kadının iki çocuğuna sarılarak saldırıdan korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soyguncuların beyaz bir arabayla olay yerine geldikleri görülüyor. Market önünde duran araçtan 3 şahısın ellerindeki pompalı tüfek ve silahla araçtan inerek markete girdikleri görülüyor. Alışveriş yapan kişilere ve market çalışanlarına ellerindeki silahları doğrultan zanlılar kasadaki paraları istiyor. Kasadaki paraları alan zanlılar olay yerinden kaçarken markette bulunan vatandaşların da peşlerinden dışarı çıktığı görülüyor.
Soygun sırasında markette bulunan bir kadının kucağındaki çocuğu ve yanında bulunan ufak bir çocuğa sarılmaya devam ettiği görülüyor. Soygunun şokunu atlamadığı görülen kadının bir süre sarıldığı çocukları öptüğü görülüyor.
Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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