Marko Guduric: 'Fenerbahçe’de oynamak benim için bir onur'

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Sırp basketbolcu Marko Guduric, kulübün gazetesine transferi ve takım hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Guduric, "Kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Benim için böyle bir koçla, personelle, organizasyonlu bir kulüple, büyük taraftarla çalışmak onlar için bu forma altında oynamak çok büyük bir gurur. Kendimizi biraz toparlayıp galibiyetlerimizi arttırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Obradovic bizi her zaman teşvik ediyor”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic’in her zaman teşvik ettiğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, “Bence Obradovic birçok antrenörden farklı. İnanılmaz dürüst, aklından geçen olumlu ya da olumsuz her şeyi direk olarak söylüyor. Herkese eşit davranıyor. Basketbol bilgisi inanılmaz. Basketbola olan bağlılığı ve onun olduğu bir ortamda da sakin bir şekilde olmanız mümkün değil. Mutlaka daha çok çalışmanız için sizi teşvik eder” ifadelerini kullandı.

Marko Guduric, bu sezon hedeflerinin mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu kaydetti.